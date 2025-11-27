Дроны-перехватчики Octopus — будет массовое производство в Британии

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Он показал эффективность в борьбе с российскими "шахедами".

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram 27 ноября.

"Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с "шахедами"", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Все изготовленные средства будут передавать Украине, чтобы усилить защиту нашего неба.

Украинский министр поблагодарил британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление нашей ПВО.

Напомним, 14 ноября Минобороны сообщило, что Украина начала производство дронов-перехватчиков Octopus. Технологию уже получили три украинских производителя.

А Владимир Зеленский рассказал, что в Украине будут производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако на это могут повлиять российские атаки.