Україна
Зеленский заявил, что Украина производит дроны-перехватчики с США

Зеленский заявил, что Украина производит дроны-перехватчики с США

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 09:34
обновлено: 09:52
Украина производит дроны-перехватчики из США — детали от Зеленского
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала производить дроны-перехватчики совместно с Соединенными Штатами Америки.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.

Читайте также:

Дроны-перехватчики

Зеленский сообщил, что Украина начала производить дроны-перехватчики вместе со Штатами.

"Американо-украинское производство, совместное производство", — подчеркнул он.

Глава государства надеется, что в будущем будет больше.

Напомним, 12 ноября Зеленский заявил, что Украина концентрирует усилия на масштабировании дронов-перехватчиков.

Кроме того, Украина предложила Европе "стену дронов", чтобы бороться с неизвестными беспилотниками в воздухе.

Владимир Зеленский США война Украина дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
