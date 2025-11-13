Украина производит дроны-перехватчики из США — детали от Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала производить дроны-перехватчики совместно с Соединенными Штатами Америки.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.

Реклама

Читайте также:

Дроны-перехватчики

Зеленский сообщил, что Украина начала производить дроны-перехватчики вместе со Штатами.

"Американо-украинское производство, совместное производство", — подчеркнул он.

Глава государства надеется, что в будущем будет больше.

Напомним, 12 ноября Зеленский заявил, что Украина концентрирует усилия на масштабировании дронов-перехватчиков.

Кроме того, Украина предложила Европе "стену дронов", чтобы бороться с неизвестными беспилотниками в воздухе.