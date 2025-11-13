Украина производит дроны-перехватчики из США — детали от Зеленского

Зеленский заявил, что Украина производит дроны-перехватчики с США
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала производить дроны-перехватчики совместно с Соединенными Штатами Америки.
Об этом украинский лидер рассказал в интервью Bloomberg в четверг, 13 ноября.
Дроны-перехватчики
Зеленский сообщил, что Украина начала производить дроны-перехватчики вместе со Штатами.
"Американо-украинское производство, совместное производство", — подчеркнул он.
Глава государства надеется, что в будущем будет больше.
Напомним, 12 ноября Зеленский заявил, что Украина концентрирует усилия на масштабировании дронов-перехватчиков.
Кроме того, Украина предложила Европе "стену дронов", чтобы бороться с неизвестными беспилотниками в воздухе.
