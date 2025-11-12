Украина наращивает перехватчики - Зеленский обещает масштаб

Как Украина бьет "шахеды" — Зеленский показал уникальные кадры
Дата публикации 12 ноября 2025 09:18
обновлено: 09:18
срочный
С начала месяца украинские подразделения зафиксировали уже более 150 сбитых вражеских дронов-ударников, и этот показатель продолжает расти, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Власти концентрируют усилия на производстве и масштабировании технологий перехватчиков, чтобы повысить эффективность противовоздушной защиты страны.
