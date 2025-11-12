Видео
Україна
Видео

Как Украина бьет "шахеды" — Зеленский показал уникальные кадры

Как Украина бьет "шахеды" — Зеленский показал уникальные кадры

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 09:18
обновлено: 09:18
Украина наращивает перехватчики - Зеленский обещает масштаб
срочный

С начала месяца украинские подразделения зафиксировали уже более 150 сбитых вражеских дронов-ударников, и этот показатель продолжает расти, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Власти концентрируют усилия на производстве и масштабировании технологий перехватчиков, чтобы повысить эффективность противовоздушной защиты страны.

Новость дополняется ...

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
