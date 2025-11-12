Україна нарощує перехоплювачі — Зеленський обіцяє масштаб

Як Україна б’є "шахеди" — Зеленський показав унікальні кадри
Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 09:18
Оновлено: 09:18
термінова
Від початку місяця українські підрозділи зафіксували вже понад 150 збитих ворожих дронів-ударників, і цей показник продовжує зростати, повідомив Президент України Володимир Зеленський. Влада концентрує зусилля на виробництві та масштабуванні технологій перехоплювачів, щоб підвищити ефективність протиповітряного захисту країни.
Новина доповнюється ...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама