Україна нарощує перехоплювачі — Зеленський обіцяє масштаб

Від початку місяця українські підрозділи зафіксували вже понад 150 збитих ворожих дронів-ударників, і цей показник продовжує зростати, повідомив Президент України Володимир Зеленський. Влада концентрує зусилля на виробництві та масштабуванні технологій перехоплювачів, щоб підвищити ефективність протиповітряного захисту країни.

