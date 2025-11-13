Україна виробляє дрони-перехоплювачі зі США — деталі від Зеленського

Зеленський заявив, що Україна виробляє дрони-перехоплювачі зі США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі спільно зі Сполученими Штатами Америки.
Про це український лідер розповів в інтерв'ю Bloomberg у четвер, 13 листопада.
Дрони-перехоплювачі
Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі Штатами.
"Американо-українське виробництво, спільне виробництво", — наголосив він.
Глава держави сподівається, що в майбутньому буде більше.
Нагадаємо, 12 листопада Зеленський заявив, що Україна концентрує зусилля на масштабуванні дронів-перехоплювачів.
Крім того, Україна запропонувала Європі "стіну дронів", аби боротися з невідомими безпілотниками в повітрі.
