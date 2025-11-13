Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що Україна виробляє дрони-перехоплювачі зі США

Зеленський заявив, що Україна виробляє дрони-перехоплювачі зі США

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 09:34
Оновлено: 09:47
Україна виробляє дрони-перехоплювачі зі США — деталі від Зеленського
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі спільно зі Сполученими Штатами Америки.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю Bloomberg у четвер, 13 листопада.

Читайте також:

Дрони-перехоплювачі

Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі Штатами. 

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво", — наголосив він.

Глава держави сподівається, що в майбутньому буде більше.

Нагадаємо, 12 листопада Зеленський заявив, що Україна концентрує зусилля на масштабуванні дронів-перехоплювачів.

Крім того, Україна запропонувала Європі "стіну дронів", аби боротися з невідомими безпілотниками в повітрі.

Володимир Зеленський США війна Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
