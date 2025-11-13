Україна виробляє дрони-перехоплювачі зі США — деталі від Зеленського

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі спільно зі Сполученими Штатами Америки.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю Bloomberg у четвер, 13 листопада.

Реклама

Читайте також:

Дрони-перехоплювачі

Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі Штатами.

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво", — наголосив він.

Глава держави сподівається, що в майбутньому буде більше.

Нагадаємо, 12 листопада Зеленський заявив, що Україна концентрує зусилля на масштабуванні дронів-перехоплювачів.

Крім того, Україна запропонувала Європі "стіну дронів", аби боротися з невідомими безпілотниками в повітрі.