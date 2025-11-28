Шмыгаль посетил Херсонскую область - проверил состояние обороны и обеспечения ВСУ

Денис Шмыгаль вручает награду военному. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль посетил Херсонскую область. Глава оборонного ведомства проверил состояние обороны, обеспечение ВСУ и ход боевых действий в регионе.

Об этом Шмыгаль рассказал 27 ноября в своем Telegram-канале.

Что известно о визите Шмыгаля в Херсонскую область

"Сегодня посетил наших воинов, которые обороняют Херсонщину. Ознакомился с оперативной обстановкой на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности 40-й отдельной бригады береговой обороны. Командование воинской части доложило о текущем состоянии оборонительных рубежей, уровне обеспечения личного состава, динамике боевых действий и результатах выполнения задач", — сообщил Шмыгаль.

Также он рассказал, что обсудил с командованием приоритеты подразделения и оперативно реагирования на вызовы, с которыми сталкиваются военные.

Кроме того, Денис Шмыгаль вручил военнослужащим награды.

"Бригада удерживает позиции, наносит противнику ощутимые потери и показывает высокий уровень устойчивости. Спасибо воинам за отвагу", — резюмировал министр.

Напомним, недавно Шмыгаль сообщил, что делегации Минобороны Украины и Минобороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Это позволит производить их в Британии.

Таким мы писали, что в начале ноября Денис Шмыгаль анонсировал контрактную модель ВСУ.