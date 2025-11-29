Зеленський провів нараду з очільником Мінцифри Федоровим

Президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Сторони обговорили роботу над цифровими антикорупційними проєктами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський під час наради із Федоровим. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду із Федоровим — про що говорили

Президент Зеленський зазначив, що для України важливо рухатись далі у цифровій трансформації нашої держави.

"Цифровізація державних послуг, цифровізація у сфері оборони, цифрове визначення досягнень бойових підрозділів на основі реальних заслуг на полі бою — усе це вже довело свою ефективність. Будемо продовжувати таку трансформацію, і Михайло доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу", — повідомив глава держави.

Водночас український лідер додав, що зараз триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу.

За словами Зеленського, все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою. А також забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства.

Окремо Зеленський та Федоров обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні.

Президент зазначив, що є вагомі досягнення України в підтримці оборонних виробничих проєктів, зокрема на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій.

"Готуємо додаткові рішення, які підтримають галузь оборонного виробництва", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 29 листопада Володимир Зеленський також зустрівся й поговорив з очільником української розвідки Кирилом Будановим.

Також сьогодні глава держави заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.