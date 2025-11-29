Зеленський обговорив із Будановим безпекову ситуацію — деталі

Президент України Володимир Зеленський та очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим. Сторони обговорили безпекову та політичну ситуацію.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський провів нараду із Будановим — що відомо

Сьогодні, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив важливі питання із начальником української розвідки Кирилом Будановим.

Також сторони визначили ключові акценти, що матимуть значення в подальшому процесі перемовин щодо закінчення війни.

"Нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим. Кирило доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин", — поінформував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нещодавно політичний експерт пояснив, чому Буданова назначили головою української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Раніше спецпредставник президента США по Білорусі Джон Коул відзначив внесок Буданова у звільненні 31 українця з білоруських тюрем.