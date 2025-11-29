Зеленский обсудил с Будановым ситуацию с безопасностью — детали

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Также стороны определили ключевые акценты, которые будут иметь значение в дальнейшем процессе переговоров об окончании войны.

"Совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым. Кирилл доложил о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах. Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров", — сообщил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Недавно политический эксперт объяснил, почему Буданова назначили главой украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Ранее спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул отметил вклад Буданова в освобождение 31 украинца из белорусских тюрем.