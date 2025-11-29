Зеленский обсудил с Будановым ситуацию с безопасностью — детали

Зеленский провел совещание с Будановым — о чем говорили
В субботу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский провел совещание с Будановым — что известно
Также стороны определили ключевые акценты, которые будут иметь значение в дальнейшем процессе переговоров об окончании войны.
"Совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым. Кирилл доложил о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах. Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров", — сообщил Зеленский.
