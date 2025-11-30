Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, чи обрав Зеленський наступника Єрмака

Стало відомо, чи обрав Зеленський наступника Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:32
Чи обрав Зеленський нового керівника ОПУ — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поки не визначився, хто очолить Офіс президента після відставки Андрія Єрмака. Глава держави хоче оцінити представлені йому ідеї щодо подальшої роботи ОП.

Про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у неділю, 30 листопада.

Реклама
Читайте також:

Чи обрав Зеленський нового керівника ОПУ

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що наразі Володимир Зеленський ще не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака.

"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", — сказав Литвин.

Водночас він додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радницею із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.

Раніше, у день відставки Андрія Єрмака 28 листопада, Зеленський анонсував, що наступної доби проведе консультації з тими, хто може очолити Офіс президента.

Згодом стало відомо, що Зеленський провів зустрічі із низкою українських посадовців.

Нагадаємо, що 29 листопада президент провів нараду з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Того ж дня глава держави також провів зустріч із міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Крім того, український лідер 29 листопада поговорив особисто з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Володимир Зеленський Офіс президента Андрій Єрмак призначення звільнення кадрові зміни
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації