Чи обрав Зеленський нового керівника ОПУ — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поки не визначився, хто очолить Офіс президента після відставки Андрія Єрмака. Глава держави хоче оцінити представлені йому ідеї щодо подальшої роботи ОП.

Про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у неділю, 30 листопада.

Реклама

Читайте також:

Чи обрав Зеленський нового керівника ОПУ

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що наразі Володимир Зеленський ще не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака.

"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", — сказав Литвин.

Водночас він додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радницею із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.

Раніше, у день відставки Андрія Єрмака 28 листопада, Зеленський анонсував, що наступної доби проведе консультації з тими, хто може очолити Офіс президента.

Згодом стало відомо, що Зеленський провів зустрічі із низкою українських посадовців.

Нагадаємо, що 29 листопада президент провів нараду з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Того ж дня глава держави також провів зустріч із міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Крім того, український лідер 29 листопада поговорив особисто з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.