Главная Новости дня Самый молодой руководитель ГУР возглавил ОП — биография и карьера

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:37
Кто стал новым руководителем Офиса президента. Что известно о Кирилле Буданове
Кирилл Буданов. Фото: РБК-Україна

Новым главой Офиса президента Владимира Зеленского стал генерал-лейтенант Кирилл Буданов. До этого он был самым молодым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом топ-советнике президента.

Читайте также:

Биография Буданова

Родился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. В воскресенье ему исполнится 40 лет.

О его детстве и юности почти ничего неизвестно. Также неизвестно, кто такие родители Буданова и чем они занимаются.

Жена Буданова — Марианна. Она по специальности психолог.

Буданов
Кирилл Буданов и жена Марианна. Фото из соцсетей

Марианна — вторая жена главы ГУР МО, с которой он женился в 2013 году. За четыре года до того Буданов женился впервые, однако этот брак продлился недолго.

28 ноября 2023 года стало известно, что Марианну и еще нескольких сотрудников ГУР МО отравили.

Карьера

Ранее Буданов занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием.

В 2007 году окончил обучение в Одесском институте Сухопутных войск. С того года и начал работать в рядах военной разведки начал работать с 2007 года.

В 2022 году Буданов окончил Военно-дипломатическую академию имени Евгения Березняка. В 2023 он поступил в аспирантуру Острожской академии на специальность "Политология", а в 2024 — закончил Киево-Могилянскую Бизнес-Школу, курс "Стратегическая архитектура".

Буданов
Кирилл Буданов в кабинете. Фото: УП

Кроме того, в 2024 году новый глава ОП получил звание почетный доктор ("Doctor Honoris Causa") Киевской школы экономики. Степень присвоена за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении безопасности украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.

В 2020 году был заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года был назначен руководителем ГУР — он стал самым молодым в этой должности.

Буданов
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: Telegram Зеленского

Также он возглавляет Комитет по вопросам разведки при президенте Украины (2022). С 2022 года назначен главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Участие Буданова в боевых действиях

Буданов участвовал в боевых действиях против России с 2014 года. В частности, на территории временно оккупированного Крыма он занимался оперативной разведывательной деятельностью.

Трижды был ранен в бою. Полный кавалер ордена "За мужество".

Указом Президента Украины от 8 февраля 2024 года № 57/2024 ему было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Кто был предыдущим главой Офиса президента

Предшественником Буданова был Андрей Ермак. 28 ноября он написал заявление об отставке. Впоследствии Зеленский его подписал и уволил его с занимаемой должности.

Также известно, что НАБУ и САП провели у Ермака обыски.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал перезагрузку Офиса президента.

Также мы писали, что кандидатами на должность главы Офиса президента были шесть человек.

Офис президента Андрей Ермак Кирилл Буданов ГУР министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
