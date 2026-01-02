Кто стал новым руководителем Офиса президента. Что известно о Кирилле Буданове

Кирилл Буданов. Фото: РБК-Україна

Новым главой Офиса президента Владимира Зеленского стал генерал-лейтенант Кирилл Буданов. До этого он был самым молодым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом топ-советнике президента.

Биография Буданова

Родился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. В воскресенье ему исполнится 40 лет.

О его детстве и юности почти ничего неизвестно. Также неизвестно, кто такие родители Буданова и чем они занимаются.

Жена Буданова — Марианна. Она по специальности психолог.

Кирилл Буданов и жена Марианна. Фото из соцсетей

Марианна — вторая жена главы ГУР МО, с которой он женился в 2013 году. За четыре года до того Буданов женился впервые, однако этот брак продлился недолго.

28 ноября 2023 года стало известно, что Марианну и еще нескольких сотрудников ГУР МО отравили.

Карьера

Ранее Буданов занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием.

В 2007 году окончил обучение в Одесском институте Сухопутных войск. С того года и начал работать в рядах военной разведки начал работать с 2007 года.

В 2022 году Буданов окончил Военно-дипломатическую академию имени Евгения Березняка. В 2023 он поступил в аспирантуру Острожской академии на специальность "Политология", а в 2024 — закончил Киево-Могилянскую Бизнес-Школу, курс "Стратегическая архитектура".

Кирилл Буданов в кабинете. Фото: УП

Кроме того, в 2024 году новый глава ОП получил звание почетный доктор ("Doctor Honoris Causa") Киевской школы экономики. Степень присвоена за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении безопасности украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.

В 2020 году был заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года был назначен руководителем ГУР — он стал самым молодым в этой должности.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: Telegram Зеленского

Также он возглавляет Комитет по вопросам разведки при президенте Украины (2022). С 2022 года назначен главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Участие Буданова в боевых действиях

Буданов участвовал в боевых действиях против России с 2014 года. В частности, на территории временно оккупированного Крыма он занимался оперативной разведывательной деятельностью.

Трижды был ранен в бою. Полный кавалер ордена "За мужество".

Указом Президента Украины от 8 февраля 2024 года № 57/2024 ему было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Кто был предыдущим главой Офиса президента

Предшественником Буданова был Андрей Ермак. 28 ноября он написал заявление об отставке. Впоследствии Зеленский его подписал и уволил его с занимаемой должности.

Также известно, что НАБУ и САП провели у Ермака обыски.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал перезагрузку Офиса президента.

Также мы писали, что кандидатами на должность главы Офиса президента были шесть человек.