Головна Новини дня Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити ОП — деталі

Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити ОП — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 14:56
Новий керівник ОП — Буданов погодився на пропозицію Зеленського
Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кирило Буданов прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського стати керівником Офісу президента. Він заявив, що для нього це честь і відповідальність.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram. 

Читайте також:

Буданов стане керівником ОПУ

Буданов заявив, що прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави. 

"Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", — сказав новий керівник ОПУ. 

Він подякував всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО за спільну роботу. За словами Буданова, головна мета надалі бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. 

Буданов стане керівником ОПУ
Скриншот допису Кирила Буданова

Нагадаємо, напередодні Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента. Він наголосив, що зараз нашій країні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки.

Після цього в ОПУ розповіли, що всі формальні процедури щодо призначення Буданова вже розпочалися

Зазначимо, що Кирило Буданов був наймолодшим керівником ГУР. Його призначили на посаду 5 серпня 2020 року. 

Володимир Зеленський Офіс президента призначення Кирило Буданов кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
