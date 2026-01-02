Новый руководитель ОП — Буданов согласился на предложение Зеленского

Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кирилл Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского стать руководителем Офиса президента. Он заявил, что для него это честь и ответственность.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram в пятницу, 2 января.

Реклама

Читайте также:

Буданов станет руководителем ОПУ

Буданов заявил, что принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства.

"Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", — сказал новый руководитель ОПУ.

Он поблагодарил всех боевых побратимов и всю команду ГУР МО за совместную работу. По словам Буданова, главная цель в дальнейшем бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Напомним, сегодня Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента. Он отметил, что сейчас нашей стране нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности.

После этого в ОПУ рассказали, что все формальные процедуры по назначению Буданова уже начались.

Отметим, что Кирилл Буданов был самым молодым руководителем ГУР. Его назначили на должность 5 августа 2020 года.