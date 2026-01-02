Кирилл Буданов — что говорят в ОП о назначении нового главы

Кирилл Буданов. Фото: Укринформ

Кирилла Буданова назначат новым руководителем Офиса президента. Сейчас уже начались все формальные процедуры.

Об этом сообщил журналистам советник президента Дмитрий Литвин.

Отвечая на вопрос, назначен ли уже Кирилл Буданов руководителем Офиса президента, Дмитрий Литвин рассказал, что сейчас уже начались все формальные процедуры по поводу этого.

Отметим, до этого Кирилл Буданов был главой Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, 2 января Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента. Глава государства считает, что сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности.

Также известно, что после отставки Андрея Ермака уволили его советников. В то же время в документе не приведен поименный список лиц, которые были уволены.

Однако незадолго Сергей Лещенко объяснил информацию об увольнении его и Михаила Подоляка с должностей советников. По его словам, их переназначили.