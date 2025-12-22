Видео
Главная Новости дня Увольнение советников Ермака — Лещенко заявил о переназначении

Увольнение советников Ермака — Лещенко заявил о переназначении

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:21
Лещенко заявил о переназначении его и Подоляка в ОП
Сергей Лещенко. Фото: УНИАН

Сергей Лещенко объяснил информацию об увольнении его и Михаила Подоляка с должностей советника бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. По его словам, их переназначили.

Об этом Сергей Лещенко рассказал в эфире телемарафона в понедельник, 22 декабря.

Читайте также:

Переназначение Лещенко и Подоляка

"Это новость, которая уже давно не новость. Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава офиса, ушли его советники, сейчас нет главы офиса, а я и Михаил Подоляк, мы переназначены на должность советников Офиса Президента. И это тоже решение, которому уже не одна неделя, поэтому нет никакой новости", — отметил Лещенко.

По его словам, особых изменений после этого решения нет. Лещенко отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас сфокусирован на повестке дня переговоров, поэтому вопрос кадровых назначений сейчас не является приоритетом. Сейчас ОП функционирует в том виде, как и последние недели.

"Ничего не изменилось, а заместители главы офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе офиса не произошло", — добавил Лещенко.

Напомним, СМИ со ссылкой на ОП сообщали, что Сергей Лещенко прекратил исполнять обязанности советника руководителя ОП.

Ранее Зеленский называл кандидатов на должность руководителя ОП. В частности, среди них есть Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.

Офис президента Михаил Подоляк Андрей Ермак Сергей Лещенко увольнение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
