Руководитель ОПУ — Зеленский назвал список кандидатов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента вместо Андрея Ермака. В списке есть пять человек.

Об этом президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов, которые ему оставили в чате пресс-службы ОПУ.

Какие кандидаты есть на должность руководителя ОПУ

Зеленский сообщил, что рассматривает пять человек на должность нового руководителя Офиса президента:

министра обороны Дениса Шмыгаля,

министра цифровой трансформации Михаила Федорова,

руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова,

заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису,

первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

По словам президента, в этом вопросе есть много вызовов. К примеру, на главу Минцифры можно выбрать нового человека, поскольку в министерстве есть много молодых и умных людей. В то же время с Минобороны труднее, поскольку там весь бюджет, ответственность и контроль армии, а сегодня это приоритет.

"Однако сначала Верховная Рада должна их снимать, перед тем как назначать. Здесь не хочется, чтобы было как в игре "Дженга", когда одну деталь вытащил и все рассыпалось. Офис президента важен, но есть и другие институты", — пояснил глава государства.

Также украинский лидер высказался о кандидатуре Сергея Кислицы. Он отметил, что он очень помогает ему в переговорном треке и вытянуть это направление с МИД тоже непросто. Кроме того, Владимир Зеленский не уверен, сможет ли Кислица и готов ли тратить на это время.

В перечне также есть Павел Палиса. Президент охарактеризовал его как хорошего военного, который разбирается в основном в этом направлении. Впоследствии он сможет разобраться и в делах ОПУ, однако пока ему не хватит на это времени и ресурса.

Вопрос с назначением Кирилла Буданова также непростой. По словам главы государства, будет трудно найти нового руководителя ГУР. Зеленский отметил, что в любом случае нужно делать выбор, ведь Офису президента как можно быстрее нужен новый руководитель.

Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Детективы сообщили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.

Комментируя это, сам Ермак сказал, что никаких препятствий у следователей нет. Он предоставил правоохранителям полный доступ к квартире.

После этого руководитель ОПУ написал заявление об отставке, которое подписал Владимир Зеленский.

Незадолго Ермак заявил, что принял решение уйти на фронт. Он подчеркнул, что служил в Украине и был в столице с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Также президент подчеркивал, что хочет еще провести дополнительные консультации по поводу назначения нового руководителя ОПУ. По его словам, в Украине есть достойные люди.