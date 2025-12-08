Руководитель ОПУ — Зеленский назвал список кандидатов

Зеленский назвал кандидатов на должность руководителя ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента вместо Андрея Ермака. В списке есть пять человек.
Об этом президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов, которые ему оставили в чате пресс-службы ОПУ.
Какие кандидаты есть на должность руководителя ОПУ
Зеленский сообщил, что рассматривает пять человек на должность нового руководителя Офиса президента:
- министра обороны Дениса Шмыгаля,
- министра цифровой трансформации Михаила Федорова,
- руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова,
- заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису,
- первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.
По словам президента, в этом вопросе есть много вызовов. К примеру, на главу Минцифры можно выбрать нового человека, поскольку в министерстве есть много молодых и умных людей. В то же время с Минобороны труднее, поскольку там весь бюджет, ответственность и контроль армии, а сегодня это приоритет.
"Однако сначала Верховная Рада должна их снимать, перед тем как назначать. Здесь не хочется, чтобы было как в игре "Дженга", когда одну деталь вытащил и все рассыпалось. Офис президента важен, но есть и другие институты", — пояснил глава государства.
Также украинский лидер высказался о кандидатуре Сергея Кислицы. Он отметил, что он очень помогает ему в переговорном треке и вытянуть это направление с МИД тоже непросто. Кроме того, Владимир Зеленский не уверен, сможет ли Кислица и готов ли тратить на это время.
В перечне также есть Павел Палиса. Президент охарактеризовал его как хорошего военного, который разбирается в основном в этом направлении. Впоследствии он сможет разобраться и в делах ОПУ, однако пока ему не хватит на это времени и ресурса.
Вопрос с назначением Кирилла Буданова также непростой. По словам главы государства, будет трудно найти нового руководителя ГУР. Зеленский отметил, что в любом случае нужно делать выбор, ведь Офису президента как можно быстрее нужен новый руководитель.
Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Детективы сообщили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.
Комментируя это, сам Ермак сказал, что никаких препятствий у следователей нет. Он предоставил правоохранителям полный доступ к квартире.
После этого руководитель ОПУ написал заявление об отставке, которое подписал Владимир Зеленский.
Незадолго Ермак заявил, что принял решение уйти на фронт. Он подчеркнул, что служил в Украине и был в столице с первого дня полномасштабного вторжения РФ.
Также президент подчеркивал, что хочет еще провести дополнительные консультации по поводу назначения нового руководителя ОПУ. По его словам, в Украине есть достойные люди.
