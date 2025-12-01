Видео
Главная Новости дня Зеленский высказался о назначении нового руководителя ОПУ

Зеленский высказался о назначении нового руководителя ОПУ

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:50
Новый глава ОПУ — Зеленский хочет провести консультации
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

После отставки Андрея Ермака еще не выбрали нового руководителя Офиса президента. Владимир Зеленский хочет еще провести дополнительные консультации.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном 1 декабря.

Читайте также:

Назначение нового руководителя ОПУ

Зеленский заявил, что перед назначением нового руководитель ОПУ он хочет провести дополнительные консультации. По его словам, они запланированы после его возвращения в Украину.

"У нас в Украине есть достойные люди и общество это увидит", — подчеркнул президент.

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. По словам правоохранителей, следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.

Сам Ермак подтвердил эту информацию и сообщал, что предоставил правоохранителям полный доступ к квартире.

Однако незадолго Зеленский рассказал, что руководитель ОПУ написал заявление об отставке. Президент проводит консультации с теми, кто может возглавить офис.

Через несколько дней Андрей Ермак заявил, что принял решение уйти на фронт. Он не уточнил, когда и как намерен отправиться на передовую, но отметил, что в день полномасштабного вторжения РФ был в Киеве.

Владимир Зеленский Офис президента Андрей Ермак назначение кадровые изменения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
