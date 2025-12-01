Новый глава ОПУ — Зеленский хочет провести консультации

Зеленский высказался о назначении нового руководителя ОПУ
После отставки Андрея Ермака еще не выбрали нового руководителя Офиса президента. Владимир Зеленский хочет еще провести дополнительные консультации.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном 1 декабря.
Назначение нового руководителя ОПУ
Зеленский заявил, что перед назначением нового руководитель ОПУ он хочет провести дополнительные консультации. По его словам, они запланированы после его возвращения в Украину.
"У нас в Украине есть достойные люди и общество это увидит", — подчеркнул президент.
Что предшествовало
Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. По словам правоохранителей, следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.
Сам Ермак подтвердил эту информацию и сообщал, что предоставил правоохранителям полный доступ к квартире.
Однако незадолго Зеленский рассказал, что руководитель ОПУ написал заявление об отставке. Президент проводит консультации с теми, кто может возглавить офис.
Через несколько дней Андрей Ермак заявил, что принял решение уйти на фронт. Он не уточнил, когда и как намерен отправиться на передовую, но отметил, что в день полномасштабного вторжения РФ был в Киеве.
