Новый глава ОПУ — Зеленский хочет провести консультации

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

После отставки Андрея Ермака еще не выбрали нового руководителя Офиса президента. Владимир Зеленский хочет еще провести дополнительные консультации.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном 1 декабря.

Назначение нового руководителя ОПУ

Зеленский заявил, что перед назначением нового руководитель ОПУ он хочет провести дополнительные консультации. По его словам, они запланированы после его возвращения в Украину.

"У нас в Украине есть достойные люди и общество это увидит", — подчеркнул президент.

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. По словам правоохранителей, следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования.

Сам Ермак подтвердил эту информацию и сообщал, что предоставил правоохранителям полный доступ к квартире.

Однако незадолго Зеленский рассказал, что руководитель ОПУ написал заявление об отставке. Президент проводит консультации с теми, кто может возглавить офис.

Через несколько дней Андрей Ермак заявил, что принял решение уйти на фронт. Он не уточнил, когда и как намерен отправиться на передовую, но отметил, что в день полномасштабного вторжения РФ был в Киеве.