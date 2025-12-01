Відео
Зеленський висловився про призначення нового керівника ОПУ

Зеленський висловився про призначення нового керівника ОПУ

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 19:50
Новий голова ОПУ — Зеленський хоче провести консультації
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Після відставки Андрія Єрмака ще не обрали нового керівника Офісу президента. Володимир Зеленський хоче ще провести додаткові консультації.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Емманюелем Макроном 1 грудня. 

Читайте також:

Призначення нового керівника ОПУ

Зеленський заявив, що перед призначення нового керівник ОПУ він хоче провести додаткові консультації. За його словами, вони заплановані після його повернення в Україну. 

"В нас в Україні є гідні люди й суспільство це побачить", — наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ і САП проводили обшуки в Андрія Єрмака. За словами правоохоронців, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Сам Єрмак підтвердив цю інформацію і повідомляв, що надав правоохоронцям повний доступ до квартири.

Однак незадовго Зеленський розповів, що керівник ОПУ написав заяву про відставку. Президент проводить консультації із тими, хто може очолити офіс.

За кілька днів Андрій Єрмак заявив, що прийняв рішення піти на фронт. Він не уточнив, коли і як має намір вирушити на передову, але зазначив, що в день повномасштабного вторгнення РФ був у Києві.

Володимир Зеленський Офіс президента Андрій Єрмак призначення кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
