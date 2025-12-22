Видео
Главная Новости дня После отставки Ермака уволили его советников — Офис Президента

После отставки Ермака уволили его советников — Офис Президента

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:20
Сергея Лещенко уволили с должности советника главы ОПУ
Экс-глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат и действующий член наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергей Лещенко прекратил исполнять обязанности советника руководителя Офис Президента Украины.

Об этом говорится в официальном ответе ОПУ на информационный запрос "Украинские новости".

Читайте также:

В Офисе Президента Украины уволили всех советников и помощников Андрея Ермака

В президентской канцелярии объяснили, что кадровое решение не было единоличным. После увольнения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака свои полномочия потеряли все его советники и помощники — как те, что находились в штате, так и внештатные. В ответе отметили, что прекращение их работы произошло автоматически вместе со сменой руководства ОПУ.

Ответ ОПУ. Фото: УНН

"В связи с увольнением Руководителя Офиса Президента Украины лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) Руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей", — говорится в ответе.

В то же время в документе не приведен поименный список лиц, которые были уволены. В Офисе Президента ограничились общей формулировкой о прекращении полномочий всех советников и помощников бывшего руководителя.

Из открытых публичных источников известно, что по состоянию на декабрь 2024 года Андрей Ермак имел девять советников.

Четыре из них работали на штатной основе, еще пятеро выполняли обязанности внештатно. Сергей Лещенко входил в перечень внештатных советников и совмещал эту деятельность с работой в наблюдательном совете "Укрзализныци".

Напомним, в конце ноября Андрей Ермак после отставки заявлял, что отправится на фронт.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что есть пять кандидатов на должность руководителя Офиса Президента Украины. Несмотря на это, человека на должность так и не назначили — глава государства объяснил, почему избрание руководителя ОПУ временно отложили.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
