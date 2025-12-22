Сергія Лещенка звільнили з посади радника голови ОПУ

Ексголова ОПУ Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Колишній народний депутат та чинний член наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергій Лещенко припинив виконувати обов’язки радника керівника Офіс Президента України.

Про це йдеться в офіційній відповіді ОПУ на інформаційний запит "Українські новини".

Реклама

Читайте також:

В Офісі Президента України звільнили усіх радників та помічників Андрія Єрмака

У президентській канцелярії пояснили, що кадрове рішення не було одноосібним. Після звільнення керівника Офісу Президента Андрій Єрмак свої повноваження втратили всі його радники та помічники — як ті, що перебували у штаті, так і позаштатні. У відповіді наголосили, що припинення їхньої роботи відбулося автоматично разом зі зміною керівництва ОПУ.

Відповідь ОПУ. Фото: УНН

"У зв'язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад", — зазначено у відповіді.

Водночас у документі не наведено поіменного списку осіб, яких було звільнено. В Офісі Президента обмежилися загальним формулюванням про припинення повноважень усіх радників і помічників колишнього керівника.

З відкритих публічних джерел відомо, що станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак мав дев'ять радників.

Чотири з них працювали на штатній основі, ще п’ятеро виконували обов’язки позаштатно. Сергій Лещенко входив до переліку позаштатних радників і поєднував цю діяльність із роботою в наглядовій раді "Укрзалізниці".

Нагадаємо, наприкінці листопада Андрій Єрмак після відставки заявляв, що відправиться на фронт.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що є п'ять кандидатів на посаду керівника Офісу Президента України. Попри це, людину на посаду так і не призначили — глава держави пояснив, чому обрання керівника ОПУ тимчасово відклали.