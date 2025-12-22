Відео
Звільнення радників Єрмака — Лещенко заявив про перепризначення

Звільнення радників Єрмака — Лещенко заявив про перепризначення

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 12:21
Лещенко заявив про перепризначення його та Подоляка в ОП
Сергій Лещенко. Фото: УНІАН

Сергій Лещенко пояснив інформацію про звільнення його та Михайла Подоляка з посад радника колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. За його словами, їх перепризначили.

Про це Сергій Лещенко розповів в ефірі телемарафону у понеділок, 22 грудня.

Перепризначення Лещенка та Подоляка

"Це новина, яка вже давно не новина. Справді, коли міняється керівництво, тобто пішов глава офісу, пішли його радники, зараз немає глави офісу, а я і Михайло Подоляк, ми перепризначені на посаду радників Офісу Президента. І це теж рішення, якому вже не один тиждень, тому немає ніякої новини", — зазначив Лещенко.

За його словами, особливих змін після цього рішення немає. Лещенко наголосив, що український лідер Володимир Зеленський наразі сфокусований на порядку денному переговорів, тому питання кадрових призначень зараз не є пріоритетом. Наразі ОП функціонує в тому вигляді, як і останні тижні.

"Нічого не змінилося, а заступники глави офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі офісу не відбулося", — додав Лещенко.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на ОП повідомляли, що Сергій Лещенко припинив виконувати обов’язки радника керівника ОП.

Раніше Зеленський називав кандидатів на посаду керівника ОП. Зокрема, серед них є Денис Шмигаль та Михайло Федоров.

Офіс президента Михайло Подоляк Андрій Єрмак Сергій Лещенко звільнення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
