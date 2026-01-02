Відео
Головна Новини дня Призначення Буданова керівником ОП — у Зеленського прокоментували

Призначення Буданова керівником ОП — у Зеленського прокоментували

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:58
Кирило Буданов — що кажуть в ОП про призначення нового глави
Кирило Буданов. Фото: Укрінформ

Кирила Буданова призначать новим керівником Офісу президента. Наразі вже розпочалися всі формальні процедури.

Про це повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин.

Читайте також:

Призначення Буданова керівником ОПУ

Відповідаючи на питання, чи призначено вже Кирила Буданова керівником Офісу президента, Дмитро Литвин розповів, що наразі вже розпочалися всі формальні процедури з приводу цього. 

Зазначимо, до цього Кирило Буданов був очільником Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента. Глава держави вважає, що зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки.

Також відомо, що після відставки Андрія Єрмака звільнили його радників. Водночас у документі не наведено поіменного списку осіб, яких було звільнено. 

Однак незадовго Сергій Лещенко пояснив інформацію про звільнення його та Михайла Подоляка з посад радників. За його словами, їх перепризначили.

Володимир Зеленський Офіс президента призначення Кирило Буданов кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
