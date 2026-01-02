Кирило Буданов — що кажуть в ОП про призначення нового глави

Кирило Буданов. Фото: Укрінформ

Кирила Буданова призначать новим керівником Офісу президента. Наразі вже розпочалися всі формальні процедури.

Про це повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин.

Призначення Буданова керівником ОПУ

Відповідаючи на питання, чи призначено вже Кирила Буданова керівником Офісу президента, Дмитро Литвин розповів, що наразі вже розпочалися всі формальні процедури з приводу цього.

Зазначимо, до цього Кирило Буданов був очільником Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента. Глава держави вважає, що зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки.

Також відомо, що після відставки Андрія Єрмака звільнили його радників. Водночас у документі не наведено поіменного списку осіб, яких було звільнено.

Однак незадовго Сергій Лещенко пояснив інформацію про звільнення його та Михайла Подоляка з посад радників. За його словами, їх перепризначили.