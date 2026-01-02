Кирилл Буданов стал новым руководителем Офиса президента

Зеленский назначил Буданова руководителем Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова новым руководителем Офиса президента. Сейчас нашей стране нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram 2 января.
Буданов станет новым руководителем ОПУ
"Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", — рассказал Зеленский.
По его словам, Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также глава государства поручил новому руководителю ОПУ вместе с секретарем СНБО и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.
Напомним, 30 декабря Зеленский заявил, что выбрал нового руководителя ОПУ, но не назвал имя. Кроме того, глава государства анонсировал кадровые изменения среди руководителей областных администраций.
Также в Офисе президента сделали заявление о кадровых перестановках в МИД. Действующее руководство дипломатического ведомства продолжает работать в штатном режиме.
Читайте Новини.LIVE!