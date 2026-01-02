Видео
Главная Новости дня Зеленский назначил Буданова руководителем Офиса президента

Зеленский назначил Буданова руководителем Офиса президента

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:40
Кирилл Буданов стал новым руководителем Офиса президента
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова новым руководителем Офиса президента. Сейчас нашей стране нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram 2 января.

Читайте также:

Буданов станет новым руководителем ОПУ

"Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", — рассказал Зеленский.

Буданов стане новим керівником ОПУ
Кирилл Буданов на разговоре с Владимиром Зеленским. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также глава государства поручил новому руководителю ОПУ вместе с секретарем СНБО и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Напомним, 30 декабря Зеленский заявил, что выбрал нового руководителя ОПУ, но не назвал имя. Кроме того, глава государства анонсировал кадровые изменения среди руководителей областных администраций.

Также в Офисе президента сделали заявление о кадровых перестановках в МИД. Действующее руководство дипломатического ведомства продолжает работать в штатном режиме.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
