Україна
В ОП сделали заявление о кадровых перестановках в МИД

В ОП сделали заявление о кадровых перестановках в МИД

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 18:13
Кадровые изменения в МИД Украины — в Офисе президента сделали заявление
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

В Офисе президента опровергли заявления о возможных кадровых перестановках в Министерстве иностранных дел. Действующее руководство дипломатического ведомства продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.

В ОП опровергли слухи об изменениях в МИД

В соцсетях распространили заявления председателя правления Института мировой политики Виктора Шлинчака о якобы готовящихся кадровых ротациях в Министерстве иностранных дел. По его словам, министр Андрей Сибига должен был бы перейти на должность посла в Польше, а на его место назначили бы Сергея Кислицу. Также Шлинчак утверждал, что вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина якобы до сих пор не может полноценно выполнять обязанности из-за отсутствия верительных грамот.

Віктор Шлянчак заявив про кадрові зміни в МЗС
Публикация Виктора Шлинчака. Фото: скриншот Facebook

Однако источники опровергли эти утверждения и отметили, что никаких планов по смене руководства МИД нет.

"У этого господина не может быть реальной информации о кадровых намерениях, у него нет источника. Во-вторых, у госпожи Стефанишиной все нормально в Америке, она была, в частности, на встрече с президентом Трампом, поэтому любые сомнения странны", — сказали в Офисе президента.

Также в ОП опровергли информацию о якобы обсуждении новой структуры ведомства. По словам источников, никакие консультации по этому поводу не проводились.

"Ее никто ни с кем не обсуждал, сначала президент хотел определить руководителя, а потом уже вместе с ним обсуждать структуру. Конспирология для нас не царица наук в отличие от этого господина", — отметили в ОП.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на заявления о своей отставке в СМИ.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему еще не назначил нового руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака.

Офис президента Ольга Стефанишина МИД Андрей Сибига кадровые изменения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
