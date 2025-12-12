Руслан Кравченко сделал заявление об отставке с должности генпрокурора — детали

Генпрокурор Кравченко ответил на слухи о своей отставке
Генпрокурор Руслан Кравченко опроверг сообщения о своей якобы отставке, которые распространились в соцсетях. Он заверил, что продолжает выполнять свои обязанности и не планирует покидать должность.
Об этом генпрокурор сообщил в своем Facebook в пятницу, 12 декабря.
Кравченко опроверг слухи об отставке
Генеральный прокурор заявил, что никаких заявлений об отставке он не подавал и продолжает оставаться в должности. Он также добавил, что знает, кто стоит за попытками дискредитации Офиса генпрокурора и его лично.
"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", — заявил Кравченко.
В пресс-службе Офиса Генерального прокурора подтвердили, что сообщения некоторых Telegram-каналов являются ложными. Там отметили, что Руслан Кравченко находится на рабочем месте и полностью выполняет свои полномочия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не назначил нового главу Офиса президента после отставки Андрея Ермака.
А также глава государства обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровые изменения в сфере энергетики.
Читайте Новини.LIVE!