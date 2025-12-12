Видео
Україна
Главная Новости дня Генпрокурор Кравченко ответил на слухи о своей отставке

Генпрокурор Кравченко ответил на слухи о своей отставке

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:50
Руслан Кравченко сделал заявление об отставке с должности генпрокурора — детали
Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генпрокурор Руслан Кравченко опроверг сообщения о своей якобы отставке, которые распространились в соцсетях. Он заверил, что продолжает выполнять свои обязанности и не планирует покидать должность.

Об этом генпрокурор сообщил в своем Facebook в пятницу, 12 декабря.

Читайте также:

Кравченко опроверг слухи об отставке

Генеральный прокурор заявил, что никаких заявлений об отставке он не подавал и продолжает оставаться в должности. Он также добавил, что знает, кто стоит за попытками дискредитации Офиса генпрокурора и его лично.

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", — заявил Кравченко.

Руслан Кравченко спростував заяви про відставку
Заявление Руслана Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора подтвердили, что сообщения некоторых Telegram-каналов являются ложными. Там отметили, что Руслан Кравченко находится на рабочем месте и полностью выполняет свои полномочия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не назначил нового главу Офиса президента после отставки Андрея Ермака.

А также глава государства обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровые изменения в сфере энергетики.

Руслан Кравченко
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
