Руслан Кравченко сделал заявление об отставке с должности генпрокурора — детали

Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генпрокурор Руслан Кравченко опроверг сообщения о своей якобы отставке, которые распространились в соцсетях. Он заверил, что продолжает выполнять свои обязанности и не планирует покидать должность.

Об этом генпрокурор сообщил в своем Facebook в пятницу, 12 декабря.

Реклама

Читайте также:

Кравченко опроверг слухи об отставке

Генеральный прокурор заявил, что никаких заявлений об отставке он не подавал и продолжает оставаться в должности. Он также добавил, что знает, кто стоит за попытками дискредитации Офиса генпрокурора и его лично.

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", — заявил Кравченко.