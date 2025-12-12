Відео
Головна Новини дня Генпрокурор Кравченко відповів на чутки про свою відставку

Генпрокурор Кравченко відповів на чутки про свою відставку

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:50
Руслан Кравченко зробив заяву про відставку з посади генпрокурора — деталі
Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генпрокурор Руслан Кравченко спростував повідомлення про свою нібито відставку, які поширилися в соцмережах. Він запевнив, що продовжує виконувати свої обов'язки та не планує залишати посаду.

Про це генпрокурор повідомив у своєму Facebook в п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:

Кравченко спростував чутки про відставку

Генеральний прокурор заявив, що жодних заяв про відставку він не подавав та продовжує залишатися на посаді. Він також додав, що знає, хто стоїть за спробами дискредитації Офісу генпрокурора та його особисто.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов'язки Генерального прокурора.  Я знаю кожного,  хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось", — заявив Кравченко.

Руслан Кравченко спростував заяви про відставку
Заява Руслана Кравченка. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора підтвердили, що повідомлення деяких Telegram-каналів є неправдивими. Там наголосили, що Руслан Кравченко перебуває на робочому місці та повністю виконує свої повноваження.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не призначив нового очільника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.

А також глава держави обговорив із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни у сфері енергетики.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
