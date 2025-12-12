Руслан Кравченко зробив заяву про відставку з посади генпрокурора — деталі

Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генпрокурор Руслан Кравченко спростував повідомлення про свою нібито відставку, які поширилися в соцмережах. Він запевнив, що продовжує виконувати свої обов'язки та не планує залишати посаду.

Про це генпрокурор повідомив у своєму Facebook в п'ятницю, 12 грудня.

Кравченко спростував чутки про відставку

Генеральний прокурор заявив, що жодних заяв про відставку він не подавав та продовжує залишатися на посаді. Він також додав, що знає, хто стоїть за спробами дискредитації Офісу генпрокурора та його особисто.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов'язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось", — заявив Кравченко.