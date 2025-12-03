Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Перезавантаження в енергетиці — Зеленський говорив зі Свириденко

Перезавантаження в енергетиці — Зеленський говорив зі Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:57
Зеленський поговорив зі Свириденко — деталі
Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня поговорив з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко про кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. За його словами, темп трансформації непоганий. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Про що говорив Зеленський зі Свириденко

Зеленський розповів, що темп трансформації кадрового перезавантаження в енергетиці непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. За його словами, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній:

  • Центренерго,
  • Оператор ГТС,
  • Оператор ринку,
  • Українські розподільні мережі,
  • Енергетична компанія України.

"Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури", — наголосив президент. 

Крім того, він доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Глава держави пояснив, що саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків. 

"Доручив також Премʼєр-міністру інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій. Дякую всім, хто допомагає!" — поділився Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 листопада Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики. Обговорювалися можливі кроки для скорочення тривалості відключень та підвищення стабільності енергосистеми.

Крім того, Україна запустила аудит ключових енергокомпаній. Уряд також розглядає можливість залучення міжнародних аудиторів.

Володимир Зеленський сфера енергетики Юлія Свириденко кадрові зміни перезавантаження
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації