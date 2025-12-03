Зеленський поговорив зі Свириденко — деталі

Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня поговорив з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко про кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. За його словами, темп трансформації непоганий.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Про що говорив Зеленський зі Свириденко

Зеленський розповів, що темп трансформації кадрового перезавантаження в енергетиці непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. За його словами, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній:

Центренерго,

Оператор ГТС,

Оператор ринку,

Українські розподільні мережі,

Енергетична компанія України.

"Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури", — наголосив президент.

Крім того, він доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Глава держави пояснив, що саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків.

"Доручив також Премʼєр-міністру інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій. Дякую всім, хто допомагає!" — поділився Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 листопада Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики. Обговорювалися можливі кроки для скорочення тривалості відключень та підвищення стабільності енергосистеми.

Крім того, Україна запустила аудит ключових енергокомпаній. Уряд також розглядає можливість залучення міжнародних аудиторів.