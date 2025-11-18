Відео
Відео

Україна запускає аудит ключових енергокомпаній — хто в списку

Україна запускає аудит ключових енергокомпаній — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 23:57
Оновлено: 00:36
Україна запускає аудит ключових енергокомпаній - Свириденко
Свириденко із послами ЄС. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд поінформував послів країн Європейського Союзу про нові кроки, спрямовані на посилення антикорупційної політики в енергетичному секторі. За її словами, під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в енергетиці та підкреслили важливість збереження довіри суспільства й міжнародних партнерів.

Про це прем'єрка написала у Telegram у вівторок, 18 листопада.

Читайте також:
Україна запускає аудит ключових енергокомпаній — хто в списку - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Україна запускає аудит ключових енергокомпаній

Свириденко наголосила, що уряд діє в повній взаємодії з антикорупційними інституціями та працює над підвищенням прозорості роботи виконавчої влади. Європейські дипломати позитивно оцінили ці заходи. Україна також запропонувала партнерам долучитися до процесу реформ і надати свої кандидатури до оновленої наглядової ради "Енергоатому".

Наступним кроком має стати аудит і перезавантаження наглядових рад державних енергетичних компаній, зокрема "Нафтогазу", "Укргідроенерго", "Оператора ГТС України", "Центренерго" та "Укренерго". Уряд також розглядає можливість залучення міжнародних аудиторів. За словами прем’єрки, це частина комплексної реформи, спрямованої на оновлення менеджменту всієї енергетичної системи, а не окремих її елементів.

Свириденко підкреслила, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для забезпечення національної безпеки та подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.

Окремою темою зустрічі стали бюджетні потреби України на 2026 рік. Прем’єр-міністерка подякувала представникам держав-членів ЄС за їхню постійну підтримку.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко оголосила про затвердження Кабінетом Міністрів комплексного плану реформування та оновлення енергетичної галузі країни.

А до цього Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорили ключові кроки з очищення та модернізації управління енергетичним сектором.

аудит Європа сфера енергетики Юлія Свириденко перевірки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
