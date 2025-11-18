Видео
Украина запускает аудит ключевых энергокомпаний — кто в списке

Дата публикации 18 ноября 2025 23:57
обновлено: 23:57
Украина запускает аудит ключевых энергокомпаний - Свириденко
Свириденко с послами ЕС. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство проинформировало послов стран Европейского Союза о новых шагах, направленных на усиление антикоррупционной политики в энергетическом секторе. По ее словам, во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию в энергетике и подчеркнули важность сохранения доверия общества и международных партнеров.

Об этом премьер написала в Telegram во вторник, 18 ноября.

Україна запускає аудит ключових енергокомпаній — хто в списку - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Украина запускает аудит ключевых энергокомпаний

Свириденко подчеркнула, что правительство действует в полном взаимодействии с антикоррупционными институтами и работает над повышением прозрачности работы исполнительной власти. Европейские дипломаты положительно оценили эти меры. Украине также предложили партнерам присоединиться к процессу реформ и предоставить свои кандидатуры в обновленный наблюдательный совет "Энергоатома".

Следующим шагом должен стать аудит и перезагрузка наблюдательных советов государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Центрэнерго" и "Укрэнерго". Правительство также рассматривает возможность привлечения международных аудиторов. По словам премьера, это часть комплексной реформы, направленной на обновление менеджмента всей энергетической системы, а не отдельных ее элементов.

Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевым условием для обеспечения национальной безопасности и дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Отдельной темой встречи стали бюджетные потребности Украины на 2026 год. Премьер-министр поблагодарила представителей государств-членов ЕС за их постоянную поддержку.

Напомним, что Юлия Свириденко объявила об утверждении Кабинетом Министров комплексного плана реформирования и обновления энергетической отрасли страны.

А до этого Юлия Свириденко провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой обсудили ключевые шаги по очистке и модернизации управления энергетическим сектором.

аудит Европа сфера энергетики Юлия Свириденко проверки
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
