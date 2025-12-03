Видео
Перезагрузка в энергетике — Зеленский говорил со Свириденко

Перезагрузка в энергетике — Зеленский говорил со Свириденко

Дата публикации 3 декабря 2025 14:57
Зеленский поговорил со Свириденко — детали
Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря поговорил с премьер-министром Юлией Свириденко о кадровой перезагрузке в энергетической сфере. По его словам, темп трансформации неплохой.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

О чем говорил Зеленский со Свириденко

Зеленский рассказал, что темп трансформации кадровой перезагрузки в энергетике неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. По его словам, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний:

  • Центрэнерго,
  • Оператор ГТС,
  • Оператор рынка,
  • Украинские распределительные сети,
  • Энергетическая компания Украины.

"Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", — подчеркнул президент.

Кроме того, он поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере. Глава государства пояснил, что именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

"Поручил также Премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинским институтам. Спасибо всем, кто помогает!" — поделился Владимир Зеленский.

Напомним, 21 ноября Свириденко провела срочное совещание по стабилизации энергетики. Обсуждались возможные шаги для сокращения продолжительности отключений и повышения стабильности энергосистемы.

Кроме того, Украина запустила аудит ключевых энергокомпаний. Правительство также рассматривает возможность привлечения международных аудиторов.

Владимир Зеленский сфера энергетики Юлия Свириденко кадровые изменения перезагрузка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
