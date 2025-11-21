Свириденко анонсировала сокращение отключений света

Юлия Свириденко на совещании. Фото: Telegram Юлии Свириденко

В пятницу, 21 ноября, премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание по стабилизации энергоснабжения в регионах после новых российских обстрелов. Во встрече приняли участие вице-премьер Алексей Кулеба, и.о. министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита и руководитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко, а также главы областных военных администраций.

Об этом Свириденко сообщила в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Свириденко. Фото: скриншот

Правительство анонсировало сокращение отключений света

Во время совещания чиновники заслушали отчеты о ситуации с электро- и теплоснабжением в громадах, а также оценку состояния критической инфраструктуры после атак. Обсуждались возможные шаги для сокращения продолжительности отключений и повышения стабильности энергосистемы.

Свириденко поручила министерствам, энергетическим компаниям и областным руководителям четкие задачи по улучшению ситуации.

По ее словам, первые результаты в виде уменьшения продолжительности отключений ожидаются уже в ближайшие дни.

Юлия Свириденко на совещании. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Напомним, что в Минэнерго заявили о повреждении крупных тепловых и гидроэлектростанций в результате массированных ракетно-дронных атак. Мощности станций значительно снизились, тогда как потребности потребителей остаются на прежнем уровне.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк предупреждал, что графики плановых отключений электроэнергии в Украине могут усилиться уже этой зимой.