Продается ли свет за границу на фоне отключений - данные Минэнерго

Министерство энергетики Украины заявило, что в стране экспорт электроэнергии за границу не осуществляется. Особенно этот вопрос встает на фоне массовых отключений электроэнергии.

Об этом Минэнерго сообщило в Telegram в пятницу, 21 ноября.

Украина не продает "свет" в Европу

В ведомстве подчеркнули, что вся произведенная украинскими атомными, гидро- и теплоэлектростанциями электроэнергия направляется исключительно на обеспечение внутреннего потребления.

Причиной ограничений в производстве является повреждение крупных тепловых и гидроэлектростанций в результате массированных ракетно-дронных атак. Мощности станций значительно снизились, тогда как потребности потребителей остаются на прежнем уровне.

"Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления — соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется", — говорится в сообщении.

Украинская энергосистема давно интегрирована в европейскую сеть, что позволяет стране обмениваться электроэнергией с соседними государствами. В частности, Украина технически связана с Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Это создает так называемые технические перетоки — естественное явление, которое возникает из-за физических законов работы объединенной энергосистемы.

Несмотря на это, в обществе порой возникает путаница: некоторые считают, что эти перетоки — это коммерческий экспорт электроэнергии. На самом деле, как объясняют эксперты, количество электричества, которое временно "перетекает" через границы, всегда почти полностью возвращается в Украину. Благодаря этому почасовой баланс системы остается близким к нулю, и фактической продажи энергии за границу в таких случаях не происходит.

