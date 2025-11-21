Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Все крупные ТЭС и ТЭЦ в Украине повреждены — детали от Минэнерго

Все крупные ТЭС и ТЭЦ в Украине повреждены — детали от Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 19:17
обновлено: 19:30
Продается ли свет за границу на фоне отключений - данные Минэнерго
Девушка с телефоном в руках ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Министерство энергетики Украины заявило, что в стране экспорт электроэнергии за границу не осуществляется. Особенно этот вопрос встает на фоне массовых отключений электроэнергии.

Об этом Минэнерго сообщило в Telegram в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:
Все крупные ТЭС и ТЭЦ в Украине повреждены —детали от Минэнерго - фото 1
Донис Минэнерго. Фото: скриншот

Украина не продает "свет" в Европу

В ведомстве подчеркнули, что вся произведенная украинскими атомными, гидро- и теплоэлектростанциями электроэнергия направляется исключительно на обеспечение внутреннего потребления.

Причиной ограничений в производстве является повреждение крупных тепловых и гидроэлектростанций в результате массированных ракетно-дронных атак. Мощности станций значительно снизились, тогда как потребности потребителей остаются на прежнем уровне.

"Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления — соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется", — говорится в сообщении.

Украинская энергосистема давно интегрирована в европейскую сеть, что позволяет стране обмениваться электроэнергией с соседними государствами. В частности, Украина технически связана с Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Это создает так называемые технические перетоки  — естественное явление, которое возникает из-за физических законов работы объединенной энергосистемы.

Несмотря на это, в обществе порой возникает путаница: некоторые считают, что эти перетоки — это коммерческий экспорт электроэнергии. На самом деле, как объясняют эксперты, количество электричества, которое временно "перетекает" через границы, всегда почти полностью возвращается в Украину. Благодаря этому почасовой баланс системы остается близким к нулю, и фактической продажи энергии за границу в таких случаях не происходит.

Напомним, что генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, какие факторы привели к увеличению количества отключений электроэнергии в Украине.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк предупреждал, что графики плановых отключений электроэнергии в Украине могут усилиться уже этой зимой.

Минэнерго электроэнергия сфера энергетики отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации