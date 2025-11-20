Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В YASNO объяснили, почему увеличилось количество отключений света

В YASNO объяснили, почему увеличилось количество отключений света

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 23:50
обновлено: 00:04
Почему стало больше отключений света — что говорят в YASNO
Энергетики ремонтируют энергообъекты. Фото: ДТЭК

В последнее время в Украине чаще и дольше выключают свет. Это связано с тем, что россияне бьют не только по станциям, но и по сетям.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook 20 ноября.

Реклама
Читайте также:

Почему чаще выключают свет

Коваленко рассказал, что в результате обстрелов доставлять электроэнергию от работающих АЭС становится все сложнее. По его словам, разрушение энергетики очень масштабное:

  • семь областей были под ударами;
  • три АЭС из-за повреждения сетей снизили мощность;
  • две АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последнего обстрела потеряли еще одну высоковольтную линию;
  • одна АЭС потеряла часть внешнего подключения.

"В результате имеем четыре реактора из девяти, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание нагрузка на энергосистему только растет", — пояснил гендиректор YASNO.

Он заверил, что энергетики работают круглосуточно и каждый день делают все возможное, чтобы света стало больше. Однако с каждым обстрелом становится сложнее.

Чому немає світла
Скриншот сообщения Сергея Коваленко

Напомним, 21 ноября украинцы снова долго будут без света. Причиной являются последствия предыдущих российских обстрелов.

В то же время в Минэнерго объяснили, почему АЭС снижают мощность после атак РФ. Для этого существует несколько причин.

электроэнергия обстрелы война в Украине свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации