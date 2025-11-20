Почему стало больше отключений света — что говорят в YASNO

Энергетики ремонтируют энергообъекты. Фото: ДТЭК

В последнее время в Украине чаще и дольше выключают свет. Это связано с тем, что россияне бьют не только по станциям, но и по сетям.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook 20 ноября.

Почему чаще выключают свет

Коваленко рассказал, что в результате обстрелов доставлять электроэнергию от работающих АЭС становится все сложнее. По его словам, разрушение энергетики очень масштабное:

семь областей были под ударами;

три АЭС из-за повреждения сетей снизили мощность;

две АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последнего обстрела потеряли еще одну высоковольтную линию;

одна АЭС потеряла часть внешнего подключения.

"В результате имеем четыре реактора из девяти, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание нагрузка на энергосистему только растет", — пояснил гендиректор YASNO.

Он заверил, что энергетики работают круглосуточно и каждый день делают все возможное, чтобы света стало больше. Однако с каждым обстрелом становится сложнее.

Напомним, 21 ноября украинцы снова долго будут без света. Причиной являются последствия предыдущих российских обстрелов.

В то же время в Минэнерго объяснили, почему АЭС снижают мощность после атак РФ. Для этого существует несколько причин.