Україна
Головна Новини дня В YASNO пояснили, чому побільшало відключень світла

В YASNO пояснили, чому побільшало відключень світла

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 23:50
Оновлено: 00:04
Чому побільшало відключень світла — що кажуть в YASNO
Енергетики ремонтують енергооб'єкти. Фото: ДТЕК

Останнім часом в Україні частіше та надовше вимикають світло. Це пов'язано з тим, що росіяни б'ють не лише по станціях, а й по мережах.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook 20 листопада. 

Чому частіше вимикають світло

Коваленко розповів, що внаслідок обстрілів доставляти електроенергію від працюючих АЕС стає все складніше. За його словами, руйнування енергетики дуже масштабне:

  • сім областей були під ударами;
  • три АЕС через пошкодження мереж знизили потужність;
  • дві АЕС із початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію;
  • одна АЕС втратила частину зовнішнього підключення.

"В результаті маємо чотири реактори з дев'яти, які працюють на зниженій потужності. Сюди ж додається необхідність проводити ремонтні роботи на низці ліній. А з огляду на похолодання навантаження на енергосистему лише зростає", — пояснив гендиректор YASNO. 

Він запевнив, що енергетики працюють цілодобове та кожного дня роблять все можливе, аби світла стало більше. Однак з кожним обстрілом стає складніше. 

Чому немає світла
Скриншот допису Сергія Коваленка

Нагадаємо, 21 листопада українці знову довго будуть без світла. Причиною є наслідки попередніх російських обстрілів. 

Водночас в Міненерго пояснили, чому АЕС знижують потужність після атак РФ. Для цього існує кілька причин.

електроенергія обстріли війна в Україні світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
