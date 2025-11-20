Чому побільшало відключень світла — що кажуть в YASNO

Енергетики ремонтують енергооб'єкти. Фото: ДТЕК

Останнім часом в Україні частіше та надовше вимикають світло. Це пов'язано з тим, що росіяни б'ють не лише по станціях, а й по мережах.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook 20 листопада.

Чому частіше вимикають світло

Коваленко розповів, що внаслідок обстрілів доставляти електроенергію від працюючих АЕС стає все складніше. За його словами, руйнування енергетики дуже масштабне:

сім областей були під ударами;

три АЕС через пошкодження мереж знизили потужність;

дві АЕС із початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію;

одна АЕС втратила частину зовнішнього підключення.

"В результаті маємо чотири реактори з дев'яти, які працюють на зниженій потужності. Сюди ж додається необхідність проводити ремонтні роботи на низці ліній. А з огляду на похолодання навантаження на енергосистему лише зростає", — пояснив гендиректор YASNO.

Він запевнив, що енергетики працюють цілодобове та кожного дня роблять все можливе, аби світла стало більше. Однак з кожним обстрілом стає складніше.

Скриншот допису Сергія Коваленка

Нагадаємо, 21 листопада українці знову довго будуть без світла. Причиною є наслідки попередніх російських обстрілів.

Водночас в Міненерго пояснили, чому АЕС знижують потужність після атак РФ. Для цього існує кілька причин.