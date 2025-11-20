Відключення світла в Україні 21 листопада — як діятимуть графіки завтра

Люди на вулиці під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні діятимуть завтра, 21 листопада, у більшості областях. Причиною є наслідки попередніх російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у четвер, 20 листопада.

Відключення світла в Україні 21 листопада

Світло вимикатимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг.

Для промислових споживачів заходи обмеження будуть застосовуватися з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали людей споживати електроенергію ощадливо, коли світло зʼявляється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 листопада у більшості областях України запроваджували аварійні відключення світла, які згодом було скасовано.

Крім того, три АЕС в Україні залишилися без підключення до високовольтних ліній електропередачі. Це стало наслідком російського обстрілу.