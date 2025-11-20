Відео
Головна Новини дня Українські АЕС знизили потужність внаслідок російських атак

Українські АЕС знизили потужність внаслідок російських атак

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:09
Три українські АЕС втратили потужність через удари РФ — МАГАТЕ
Рівненська АЕС. Фото: УНІАН

Три українські атомні електростанції залишилися без підключення до високовольтних ліній електропередачі після масованого обстрілу РФ 19 листопада. Унаслідок дестабілізації енергосистеми чотири з дев’яти працюючих реакторів були змушені перейти на знижену потужність.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії у своєму звіті. 

Згідно зі звітом, три діючі українські атомні електростанції одночасно втратили підключення до високовольтних ліній електропередачі, що змусило їх знижувати потужність.

МАГАТЕ зазначає, що чотири з дев’яти працюючих реакторів в Україні змушені були перейти на понижений режим через дестабілізацію енергомережі, спричинену ударами РФ.

Хмельницька та Рівненська АЕС уже раніше були змушені зменшити обсяги виробництва електроенергії через бойові дії. 19 листопада ситуація різко погіршилася, бо
обидві станції втратили підключення ще до однієї високовольтної лінії, що спричинило додаткове скорочення вироблення.

Третя діюча АЕС — Південно-Українська — також повідомила про втрату підключення до високовольтної ЛЕП. Крім того, у ніч на 19 листопада персонал зафіксував 11 російських безпілотників у радіусі одного кілометра від станції, що створює додаткові ризики.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ситуація виходить за межі проблем лише Запорізької АЕС, яка перебуває в окупації.

"Запорізька АЕС — не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", — заявив він на засіданні Ради керуючих.

Крім того, Гроссі сказав, що Україна та Росія дійшли згоди щодо утримання Запорізької АЕС у стані холодної зупинки. За його словами, таке рішення стало результатом консультацій з обома сторонами, оскільки повноцінно керувати атомною станцією під час війни неможливо.

Гроссі також відзвітував, що з початку повномасштабного вторгнення Росії МАГАТЕ провело 217 місій на п’яти українських АЕС та здійснило 174 поставки обладнання для зміцнення ядерної безпеки й захисту об’єктів на суму 20,5 млн євро.

Раніше в "Укренерго" попередили, що українцям варто готуватися до постійних відключень світла взимку.

А також стало відомо, що близько третини мережі "Київстар" залишилось без живлення внаслідок російських обстрілів.

електроенергія АЕС сфера енергетики МАГАТЕ ядерна енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
