Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Близько 30% мережі "Київстар" залишилось без живлення

Близько 30% мережі "Київстар" залишилось без живлення

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 14:26
Оновлено: 15:11
У Київстар повідомили про проблеми із живленням
Мобільний телефон. Фото: edscoop.com

Мобільний оператор "Київстар" заявив про один із найскладніших періодів у роботі мережі через масштабні відключення електроенергії. Наразі близько третини інфраструктури компанії залишається без живлення, що впливає на якість зв’язку по всій країні.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров у Facebook у четвер, 20 листопада.

Реклама
Читайте також:

У "Київстар" проблеми із живленням

Як повідомив Комаров, станом на ранок близько 30% мережевої інфраструктури оператора перебуває без електропостачання. П’ять регіональних технологічних центрів працюють на генераторах, а вся телеком-мережа тримається на автономних акумуляторах та резервних джерелах живлення. Водночас приблизно 4% базових станцій тимчасово неробочі — вони втратили працездатність саме через відсутність живлення.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах. Загалом мережа, в дуже великій частині протягом доби, працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність", — написав президент компанії.

Комаров звернувся до абонентів фіксованого інтернету із закликом забезпечити резервне живлення для своїх роутерів. Це, за його словами, допоможе зменшити навантаження на мобільну мережу під час відключень світла, коли користувачі масово переходять на мобільний інтернет.

За оцінками Комарова, станом на середину листопада лише 15-20% користувачів Домашнього Інтернету мають резервні джерела живлення для роутерів. Під час недавнього повного відключення електрики в Полтавській області цей показник впав до критичних 2%.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", — пояснив Комаров.

У Київстар проблеми із живленням
Заява Олександра Комарова. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" натякнув, що взимку відключення електроенергії можуть стати ще суворішими.

А також українцям дали пораду, які бюджетні станції можна придбати на період блекаутів.

Київстар зв'язок відключення світла мобільний оператор
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації