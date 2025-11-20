У Київстар повідомили про проблеми із живленням

Мобільний телефон. Фото: edscoop.com

Мобільний оператор "Київстар" заявив про один із найскладніших періодів у роботі мережі через масштабні відключення електроенергії. Наразі близько третини інфраструктури компанії залишається без живлення, що впливає на якість зв’язку по всій країні.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров у Facebook у четвер, 20 листопада.

У "Київстар" проблеми із живленням

Як повідомив Комаров, станом на ранок близько 30% мережевої інфраструктури оператора перебуває без електропостачання. П’ять регіональних технологічних центрів працюють на генераторах, а вся телеком-мережа тримається на автономних акумуляторах та резервних джерелах живлення. Водночас приблизно 4% базових станцій тимчасово неробочі — вони втратили працездатність саме через відсутність живлення.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах. Загалом мережа, в дуже великій частині протягом доби, працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність", — написав президент компанії.

Комаров звернувся до абонентів фіксованого інтернету із закликом забезпечити резервне живлення для своїх роутерів. Це, за його словами, допоможе зменшити навантаження на мобільну мережу під час відключень світла, коли користувачі масово переходять на мобільний інтернет.

За оцінками Комарова, станом на середину листопада лише 15-20% користувачів Домашнього Інтернету мають резервні джерела живлення для роутерів. Під час недавнього повного відключення електрики в Полтавській області цей показник впав до критичних 2%.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", — пояснив Комаров.

Заява Олександра Комарова. Фото: скриншот з Facebook

