В Киевстар сообщили о проблемах с питанием

Мобильный оператор "Киевстар" заявил об одном из самых сложных периодов в работе сети из-за масштабных отключений электроэнергии. Сейчас около трети инфраструктуры компании остается без питания, что влияет на качество связи по всей стране.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в Facebook в четверг, 20 ноября.

У "Киевстар" проблемы с питанием

Как сообщил Комаров, по состоянию на утро около 30% сетевой инфраструктуры оператора находится без электроснабжения. Пять региональных технологических центров работают на генераторах, а вся телеком-сеть держится на автономных аккумуляторах и резервных источниках питания. В то же время примерно 4% базовых станций временно нерабочие — они потеряли работоспособность именно из-за отсутствия питания.

"Сегодня очень тяжелый день. Один из самых тяжелых с лета 2024 года. На 9 утра более 30 процентов сети без питания, почти равномерно по всей стране. 5 региональных технологических центров на генераторах. В общем сеть, в очень большой части в течение суток, работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли работоспособность", — написал президент компании.

Комаров обратился к абонентам фиксированного интернета с призывом обеспечить резервное питание для своих роутеров. Это, по его словам, поможет уменьшить нагрузку на мобильную сеть во время отключений света, когда пользователи массово переходят на мобильный интернет.

По оценкам Комарова, по состоянию на середину ноября только 15-20% пользователей Домашнего Интернета имеют резервные источники питания для роутеров. Во время недавнего полного отключения электричества в Полтавской области этот показатель упал до критических 2%.

"Все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются", — пояснил Комаров.

Заявление Александра Комарова. Фото: скриншот из Facebook

