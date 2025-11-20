Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Около 30% сети "Киевстар" осталось без питания

Около 30% сети "Киевстар" осталось без питания

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 14:26
обновлено: 14:26
В Киевстар сообщили о проблемах с питанием
Мобильный телефон. Фото: edscoop.com

Мобильный оператор "Киевстар" заявил об одном из самых сложных периодов в работе сети из-за масштабных отключений электроэнергии. Сейчас около трети инфраструктуры компании остается без питания, что влияет на качество связи по всей стране.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в Facebook в четверг, 20 ноября.

Реклама
Читайте также:

У "Киевстар" проблемы с питанием

Как сообщил Комаров, по состоянию на утро около 30% сетевой инфраструктуры оператора находится без электроснабжения. Пять региональных технологических центров работают на генераторах, а вся телеком-сеть держится на автономных аккумуляторах и резервных источниках питания. В то же время примерно 4% базовых станций временно нерабочие — они потеряли работоспособность именно из-за отсутствия питания.

"Сегодня очень тяжелый день. Один из самых тяжелых с лета 2024 года. На 9 утра более 30 процентов сети без питания, почти равномерно по всей стране. 5 региональных технологических центров на генераторах. В общем сеть, в очень большой части в течение суток, работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли работоспособность", — написал президент компании.

Комаров обратился к абонентам фиксированного интернета с призывом обеспечить резервное питание для своих роутеров. Это, по его словам, поможет уменьшить нагрузку на мобильную сеть во время отключений света, когда пользователи массово переходят на мобильный интернет.

По оценкам Комарова, по состоянию на середину ноября только 15-20% пользователей Домашнего Интернета имеют резервные источники питания для роутеров. Во время недавнего полного отключения электричества в Полтавской области этот показатель упал до критических 2%.

"Все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются", — пояснил Комаров.

У Київстар проблеми із живленням
Заявление Александра Комарова. Фото: скриншот из Facebook

Напомним, нардеп от "Слуги народа" намекнул, что зимой отключения электроэнергии могут стать еще более строгими.

А также украинцам дали совет, какие бюджетные станции можно приобрести на период блэкаутов.

Киевстар связь отключения света мобильный оператор
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации