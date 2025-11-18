Відключення світла взимку — в Укренерго пояснили чому будуть графіки

Енергетики. Фото: ДТЕК

Українцям радять готуватися до відключень електроенергії взимку, які навіть можуть за певних умов бути тривалими. Потенційні обмеження можуть тривати до весни.

Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чому взимку можливі постійні відключення електроенергії

Зайченко пояснив, що наразі розглядаються різні сценарії — як кращі, так і гірші. Втім ситуація може змінитися й на краще.

Окрім того, він заявив, що компанія робитиме усе можливе, щоб мінімізувати графіки відключення взимку. Проте, цілком можливе, що розподіл електроенергії не буде рівномірним.

"Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", — сказав Зайченко.

Окремо Зайченко висловився про масштаб пошкоджень енергоооб'єктів від російських атак. Вдаватися в деталі посадовець не став, але додав, що саме графіки відключень і є поясненням про рівень збитків.

Нагадаємо, у Києві готують рішення щодо забезпечення паливом генераторів, які працюватимуть у школах, садочках та інших соціальних установах.

Інженери дали поради, як вберегти техніку від стрибків напруги на час блекаутів.