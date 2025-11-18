Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Укренерго заявили про ризики нерівномірних графіків відключень

В Укренерго заявили про ризики нерівномірних графіків відключень

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:52
Оновлено: 15:10
Відключення світла взимку — в Укренерго пояснили чому будуть графіки
Енергетики. Фото: ДТЕК

Українцям радять готуватися до відключень електроенергії взимку, які навіть можуть за певних умов бути тривалими. Потенційні обмеження можуть тривати до весни.

Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Чому взимку можливі постійні відключення електроенергії

Зайченко пояснив, що наразі розглядаються різні сценарії — як кращі, так і гірші. Втім ситуація може змінитися й на краще. 

Окрім того, він заявив, що компанія робитиме усе можливе, щоб мінімізувати графіки відключення взимку. Проте, цілком можливе, що розподіл електроенергії не буде рівномірним. 

"Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", — сказав Зайченко. 

Окремо Зайченко висловився про масштаб пошкоджень енергоооб'єктів від російських атак. Вдаватися в деталі посадовець не став, але додав, що саме графіки відключень і є поясненням про рівень збитків. 

Нагадаємо, у Києві готують рішення щодо забезпечення паливом генераторів, які працюватимуть у школах, садочках та інших соціальних установах.

Інженери дали поради, як вберегти техніку від стрибків напруги на час блекаутів.

електроенергія Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації