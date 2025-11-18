Відключення світла взимку — в Укренерго пояснили чому будуть графіки

В Укренерго заявили про ризики нерівномірних графіків відключень
Українцям радять готуватися до відключень електроенергії взимку, які навіть можуть за певних умов бути тривалими. Потенційні обмеження можуть тривати до весни.
Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю "РБК-Україна".
Чому взимку можливі постійні відключення електроенергії
Зайченко пояснив, що наразі розглядаються різні сценарії — як кращі, так і гірші. Втім ситуація може змінитися й на краще.
Окрім того, він заявив, що компанія робитиме усе можливе, щоб мінімізувати графіки відключення взимку. Проте, цілком можливе, що розподіл електроенергії не буде рівномірним.
"Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", — сказав Зайченко.
Окремо Зайченко висловився про масштаб пошкоджень енергоооб'єктів від російських атак. Вдаватися в деталі посадовець не став, але додав, що саме графіки відключень і є поясненням про рівень збитків.
Нагадаємо, у Києві готують рішення щодо забезпечення паливом генераторів, які працюватимуть у школах, садочках та інших соціальних установах.
Інженери дали поради, як вберегти техніку від стрибків напруги на час блекаутів.
