Отключение света зимой — в Укрэнерго объяснили почему будут графики

Энергетики. Фото: ДТЭК

Украинцам советуют готовиться к отключениям электроэнергии зимой, которые даже могут при определенных условиях быть длительными. Потенциальные ограничения могут продлиться до весны.

Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в интервью "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Почему зимой возможны постоянные отключения электроэнергии

Зайченко пояснил, что сейчас рассматриваются различные сценарии — как лучшие, так и худшие. Впрочем ситуация может измениться и к лучшему.

Кроме того, он заявил, что компания будет делать все возможное, чтобы минимизировать графики отключения зимой. Однако, вполне возможно, что распределение электроэнергии не будет равномерным.

"Потенциально — это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", — сказал Зайченко.

Отдельно Зайченко высказался о масштабе повреждений энергообъектов от российских атак. Вдаваться в детали чиновник не стал, но добавил, что именно графики отключений и являются объяснением об уровне убытков.

Напомним, в Киеве готовят решение по обеспечению топливом генераторов, которые будут работать в школах, садиках и других социальных учреждениях.

Инженеры дали советы, как уберечь технику от скачков напряжения на время блэкаутов.