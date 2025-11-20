Видео
Україна
Главная Новости дня Украинские АЭС снизили мощность в результате российских атак

Украинские АЭС снизили мощность в результате российских атак

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 15:09
обновлено: 15:09
Три украинские АЭС потеряли мощность из-за ударов РФ — МАГАТЭ
Ровенская АЭС. Фото: УНИАН

Три украинские атомные электростанции остались без подключения к высоковольтным линиям электропередачи после массированного обстрела РФ 19 ноября. В результате дестабилизации энергосистемы четыре из девяти работающих реакторов были вынуждены перейти на пониженную мощность.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии в своем отчете.

Читайте также:

Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям

Согласно отчету, три действующие украинские атомные электростанции одновременно потеряли подключение к высоковольтным линиям электропередачи, что заставило их снижать мощность.

МАГАТЭ отмечает, что четыре из девяти работающих реакторов в Украине вынуждены были перейти на пониженный режим из-за дестабилизации энергосети, вызванной ударами РФ.

Хмельницкая и Ровенская АЭС уже ранее были вынуждены уменьшить объемы производства электроэнергии из-за боевых действий. 19 ноября ситуация резко ухудшилась, потому что
обе станции потеряли подключение еще к одной высоковольтной линии, что повлекло дополнительное сокращение выработки.

Третья действующая АЭС — Южно-Украинская — также сообщила о потере подключения к высоковольтной ЛЭП. Кроме того, в ночь на 19 ноября персонал зафиксировал 11 российских беспилотников в радиусе одного километра от станции, что создает дополнительные риски.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что ситуация выходит за пределы проблем только Запорожской АЭС, которая находится в оккупации.

"Запорожская АЭС — не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", — заявил он на заседании Совета управляющих.

Кроме того, Гросси сказал, что Украина и Россия пришли к согласию относительно содержания Запорожской АЭС в состоянии холодной остановки. По его словам, такое решение стало результатом консультаций с обеими сторонами, поскольку полноценно управлять атомной станцией во время войны невозможно.

Гросси также отчитался, что с начала полномасштабного вторжения России МАГАТЭ провело 217 миссий на пяти украинских АЭС и осуществило 174 поставки оборудования для укрепления ядерной безопасности и защиты объектов на сумму 20,5 млн евро.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что украинцам стоит готовиться к постоянным отключениям света зимой.

А также стало известно, что около трети сети "Киевстар" осталось без питания в результате российских обстрелов.

электроэнергия АЭС сфера энергетики МАГАТЭ ядерная энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
