Відключення світла в Україні 20 листопада — графіки не діють

Аварійні відключення світла запровадили у більшості областей України у четвер, 20 листопада. Наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Відключення світла в Україні 20 листопада

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення — наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення електроенергії скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго закликали людей, в яких є світло, споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.

Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.