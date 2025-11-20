Відключення світла в Україні 20 листопада — графіки не діють

В Україні ввели аварійні відключення світла — графіки не діють
Аварійні відключення світла запровадили у більшості областей України у четвер, 20 листопада. Наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла в Україні 20 листопада
Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення — наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.
Аварійні відключення електроенергії скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В Укренерго закликали людей, в яких є світло, споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.
Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.
