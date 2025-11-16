Відео
Головна Новини дня Прогнозувати важко — в Міненерго про ситуацію в енергосистемі

Прогнозувати важко — в Міненерго про ситуацію в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 20:00
Оновлено: 20:10
Ситуація в енергосистемі — що прогнозують в Міненерго
Заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак. Фото: mev.gov.ua

Наразі ситуація в енергетичній системі вже є складною. Прогнозувати щось навіть на найближчий період дуже важко.

Про це заявив заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі

Андарак заявив, що зима вже є складною, тому прогнозувати щось навіть на найближчий місяць дуже важко. За його словами, енергетики відновлюють мережі щоразу, коли це дозволяють безпекові умови, і накопичують необхідне обладнання.

"Додаткові заходи — це координація ресурсів, посилення захисту та взаємодія з міжнародними партнерами щодо нових технологій і систем пасивного захисту, які, сподіваємось, будуть впроваджені в Україні", — сказав заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку.

Нагадаємо, 17 листопада в Україні запровадять графіки відключення світла. Електроенергії не буде у більшості областях. 

Також ми писали, що 13 листопада росіяни атакували енергообʼєкти в трьох областях України. Внаслідок цього є пошкоджене обладнання енергетики та знеструмлені споживачі.

Міненерго електроенергія обстріли енергосистема світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
