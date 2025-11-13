Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували енергообʼєкти в трьох областях України

Росіяни атакували енергообʼєкти в трьох областях України

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 12:29
Оновлено: 12:29
Окупанти знову атакували енергообʼєкти України — які наслідки
Наслідки російського обстрілу енергосистеми України. Фото ілюстративне: Укренерго

Російські окупанти у ніч проти 13 листопада атакували енергообʼєкти у трьох областях України. Відомо, що наразі споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Наслідки російських ударів по енергообʼєктах

Внаслідок російських дронових обстрілів є пошкоджене обладнання енергетики та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Крім того, вночі противник атакував енергообʼєкти в Одеській області.

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", — йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні 13 листопада

Через наслідки недавніх масштабних атак ракетами та дронами в більшості регіонів України сьогодні впроваджуються обмеження у споживанні електроенергії. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг.

Крім того, у регіонах, де діють погодинні знеструмлення, застосовуються також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Споживання електроенергії

В Укренерго зауважили, що споживання електроенергії досі залишається високим. Станом на 09:30 воно було на тому ж рівні, що і в цей же час вчора

У середу добовий максимум споживання був зафіксований ввечері — на  1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот
null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 листопада через російський обстріл частина міста Суми залишилася без світла

Раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що необхідно зробити перед відключенням світла.

війна Україна обстріли електропостачання окупанти енергосистема
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
