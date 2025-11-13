Оккупанты снова атаковали энергообъекты Украины — какие последствия

Последствия российского обстрела энергосистемы Украины. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Российские оккупанты в ночь на 13 ноября атаковали энергообъекты в трех областях Украины. Известно, что сейчас потребление электроэнергии держится на высоком уровне.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Последствия российских ударов по энергообъектам

В результате российских дроновых обстрелов повреждено оборудование энергетики и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, ночью противник атаковал энергообъекты в Одесской области.

"Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", — говорится в сообщении.

Отключение света в Украине 13 ноября

Из-за последствий недавних масштабных атак ракетами и дронами в большинстве регионов Украины сегодня вводятся ограничения в потреблении электроэнергии. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей.

Кроме того, в регионах, где действуют почасовые обесточивания, применяются также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Потребление электроэнергии

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии до сих пор остается высоким. По состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и в это же время вчера

В среду суточный максимум потребления был зафиксирован вечером — на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 12 ноября из-за российского обстрела часть города Сумы осталась без света.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что необходимо сделать перед отключением света.