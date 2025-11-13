Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали энергообъекты в трех областях Украины

Россияне атаковали энергообъекты в трех областях Украины

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 12:29
обновлено: 12:29
Оккупанты снова атаковали энергообъекты Украины — какие последствия
Последствия российского обстрела энергосистемы Украины. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Российские оккупанты в ночь на 13 ноября атаковали энергообъекты в трех областях Украины. Известно, что сейчас потребление электроэнергии держится на высоком уровне.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия российских ударов по энергообъектам

В результате российских дроновых обстрелов повреждено оборудование энергетики и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, ночью противник атаковал энергообъекты в Одесской области.

"Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", — говорится в сообщении.

Отключение света в Украине 13 ноября

Из-за последствий недавних масштабных атак ракетами и дронами в большинстве регионов Украины сегодня вводятся ограничения в потреблении электроэнергии. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей.

Кроме того, в регионах, где действуют почасовые обесточивания, применяются также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Потребление электроэнергии

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии до сих пор остается высоким. По состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и в это же время вчера

В среду суточный максимум потребления был зафиксирован вечером — на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего", — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 12 ноября из-за российского обстрела часть города Сумы осталась без света.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что необходимо сделать перед отключением света.

война Украина обстрелы электроснабжение оккупанты энергосистема
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации