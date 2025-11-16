Ситуация в энергосистеме — что прогнозируют в Минэнерго

Прогнозировать трудно — в Минэнерго о ситуации в энергосистеме
Сейчас ситуация в энергетической системе уже является сложной. Прогнозировать что-то даже на ближайший период очень трудно.
Об этом заявил заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Какова ситуация в энергосистеме
Андарак заявил, что зима уже является сложной, поэтому прогнозировать что-то даже на ближайший месяц очень трудно. По его словам, энергетики восстанавливают сети каждый раз, когда это позволяют условия безопасности, и накапливают необходимое оборудование.
"Дополнительные меры — это координация ресурсов, усиление защиты и взаимодействие с международными партнерами по новым технологиям и системам пассивной защиты, которые, надеемся, будут внедрены в Украине", — сказал заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития.
Напомним, 17 ноября в Украине введут графики отключения света. Электроэнергии не будет в большинстве областей.
Также мы писали, что 13 ноября россияне атаковали энергообъекты в трех областях Украины. В результате есть поврежденное оборудование энергетики и обесточенные потребители.
