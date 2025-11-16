Видео
Україна
Видео

В течение дня не будет света — графики отключений на завтра

В течение дня не будет света — графики отключений на завтра

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 19:21
обновлено: 19:21
График отключения света 17 ноября — когда не будет света
Отключение света в городе. Фото: Новини.LIVE

В Украине 17 ноября будут применяться графики отключения света. Меры ограничения потребления будут действовать в большинстве регионов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине 17 ноября

В Укрэнерго рассказали, что завтра из-за последствий массированных атак на энергообъекты в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления.

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 4 очередей. В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Графік відключення світла 17 листопада
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее экс-министр энергетики заявил, что в Украине есть угроза тотального блэкаута. Нынешняя ситуация в энергосистеме является критической.

В то же время эксперт рассказал, что зимой украинцы могут быть без света по 8-12 часов в сутки. Холодная пора еще не наступила, а уже сейчас часть регионов сталкивается с длительными перебоями.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
