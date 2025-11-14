Видео
Главная Новости дня Массированные удары РФ оставили три области без света — детали

Массированные удары РФ оставили три области без света — детали

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 11:32
обновлено: 12:11
Три області України без світла після ударів РФ — Міненерго
Энергетики работают. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Telegram

После ночных ракетно-дронных атак российских войск часть потребителей в трех областях Украины остается без электроэнергии. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в пятницу, 14 ноября.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли очередные удары по энергетической инфраструктуре нескольких областей. Из-за повреждения электросетей без света остаются потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях. В то же время ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Масовані удари РФ залишили три області без світла — що відомо - фото 1
Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины", — отметили в Минэнерго.

Потребление электроэнергии в Украине уменьшается

В Украине зафиксировано снижение уровня энергопотребления. По состоянию на 9:30 утра 14 ноября оно было на 4,8% меньше, чем в то же время предыдущего дня. Такую тенденцию в Минэнерго объясняют ясной погодой в большинстве регионов, что позволило бытовым солнечным электростанциям эффективнее производить электроэнергию и уменьшить нагрузку на общую сеть.

Накануне, 13 ноября, пиковый уровень потребления традиционно пришелся на вечерние часы. По данным ведомства, он остался на том же уровне, что и суточный максимум днем ранее — в среду, 12 ноября.

В большинстве областей Украины из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак сегодня продолжают действовать ограничения электропотребления. До конца суток будут применяться графики почасовых отключений в пределах от 2-х до 4-х очередей с наибольшей нагрузкой в ​​вечерние часы. Кроме того, в регионах, где продолжается обезточенность, введены графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Украинцам напомнили о необходимости экономного использования электроэнергии в пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. По данным ведомства, уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 13,17 метра, что является достаточным для стабильной работы станции.

Напомним, что в случае длительного блэкаута в Киеве часть жителей столицы могут эвакуировать, в частности собственным транспортом.

Ранее мы также информировали, что Еврокомиссия ожидает принятия Верховной Радой законопроекта, который станет первым шагом к интеграции украинского рынка электроэнергии с энергосистемой ЕС.

Минэнерго электроэнергия обстрелы энергосистема свет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
