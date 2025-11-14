Три області України без світла після ударів РФ — Міненерго

Енергетики працюють. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Telegram

Після нічних ракетно-дронових атак російських військ частина споживачів у трьох областях України залишається без електроенергії. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, тоді як у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у п'ятницю, 14 листопада.

Ситуація в енергосистемі України

У ніч на 14 листопада російські окупанти завдали чергових ударів по енергетичній інфраструктурі кількох областей. Через пошкодження електромереж без світла залишаються споживачі на Донеччині, Київщині та Одещині. Водночас ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергопостачання.

"Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України", — зазначили у Міненерго.

Споживання електроенергії в Україні зменшується

В Україні зафіксовано зниження рівня енергоспоживання. Станом на 9:30 ранку 14 листопада воно було на 4,8% меншим, ніж у той самий час попереднього дня. Таку тенденцію у Міненерго пояснюють ясною погодою у більшості регіонів, що дозволило побутовим сонячним електростанціям ефективніше виробляти електроенергію та зменшити навантаження на загальну мережу.

Напередодні, 13 листопада, піковий рівень споживання традиційно припав на вечірні години. За даними відомства, він залишився на тому самому рівні, що й добовий максимум днем раніше — у середу, 12 листопада.

У більшості областей України через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак сьогодні продовжують діяти обмеження електроспоживання. До кінця доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень у межах від 2-х до 4-х черг, із найбільшим навантаженням у вечірні години. Крім того, у регіонах, де тривають знеструмлення, введено графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Українцям нагадали про необхідність економного використання електроенергії у пікові години, щоб знизити навантаження на енергосистему. За даними відомства, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 13,17 метра, що є достатнім для стабільної роботи станції.

Нагадаємо, що у разі тривалого блекауту в Києві частину мешканців столиці можуть евакуювати, зокрема власним транспортом.

Раніше ми також інформували, що Єврокомісія очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який стане першим кроком до інтеграції українського ринку електроенергії з енергосистемою ЄС.