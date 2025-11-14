Єврокомісія чекає, коли ВР прийме законопроєкт про енергоінтеграцію — що тоді зміниться

Працівник енергогалузі. Ілюстративне фото: УНІАН

Європейська комісія сподівається, що до кінця року Верховна Рада України ухвалить законопроєкт, який стане першим юридичним кроком до інтеграції українського ринку електроенергії до ЄС. Повне об’єднання енергоринків України та Європейського Союзу заплановано до 2027 року.

Про це під час конференції ReBuild Ukraine заявила Мехтільд Версдорфер, заступниця гендиректора з енергетики Єврокомісії, повідомляють Новини.LIVE.

Пріоритети ЄС: захист ППО, "чиста" енергетика та біометан

Мехтільд Версдорфер пояснила, що повна інтеграція ринків електроенергії та газу дозволить знизити системні витрати та забезпечить доступніші ціни як для Європи, так і для України та Молдови.

Вона також повідомила, що разом із Канадою очолює Групу енергетичної підтримки G7+, яка координує зусилля міжнародних партнерів для допомоги українському енергосектору. Серед ключових пріоритетів цієї Групи: посилення протиповітряної оборони для захисту критичної енергетичної інфраструктури, підтримка розвитку енергоефективності, відновлюваних джерел та децентралізованої енергосистеми.

Представниця Єврокомісії зазначила, що ЄС активно координує фінансову та технічну підтримку для інвестицій у ці напрямки.

"У цьому ми координуємо зусилля з міжнародною фінансовою та технічною підтримкою для інвестицій. Крім відновлюваних джерел, сьогодні вранці ми обговорювали біометан, де Україна має великий потенціал. Геотермальна енергія також може бути варіантом для України. Тож є багато шляхів для переходу до чистішої енергетики в майбутньому", — сказала Мехтільд Версдорфер.

